У лікарні Сум залишаються троє постраждалих через вибух котла на підприємстві (відео)
10:14, 05 жовтня 2017Новини регіонів
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Найважчий стан у директора підприємства.
У 62-річного чоловіка обпечена третина тіла, він у реанімації / Фото: newsru.co.il
Після вибуху на фабриці з виробництва макаронних виробів у лікарні Сум залишаються троє постраждалих. Найважчий стан у директора підприємства.
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У 62-річного чоловіка обпечена третина тіла, він у реанімації. У двох працівників, які обслуговували паровий котел, опіки дихальних шляхів та тіла, у одного, до того ж, скальпована рана голови.
Вибух на підприємстві пролунав під час введення в експлуатацію котла для обробки макаронів.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах 4 жовтня внаслідок вибуху на приватному підприємстві постраждали троє людей.
Після вибуху на макаронній фабриці у лікарні залишається троє людей
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