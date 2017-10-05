У лікарні Сум залишаються троє постраждалих через вибух котла на підприємстві (відео)

Після вибуху на фабриці з виробництва макаронних виробів у лікарні Сум залишаються троє постраждалих. Найважчий стан у директора підприємства.

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У 62-річного чоловіка обпечена третина тіла, він у реанімації. У двох працівників, які обслуговували паровий котел, опіки дихальних шляхів та тіла, у одного, до того ж, скальпована рана голови.

Вибух на підприємстві пролунав під час введення в експлуатацію котла для обробки макаронів.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 4 жовтня внаслідок вибуху на приватному підприємстві постраждали троє людей.