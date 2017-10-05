Київський центр крові реорганізували шляхом злиття з Станцією переливання крові ПЗЗ

Київський міський центр крові реорганізували шляхом злиття з державним підприємством “Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці”.

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Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 90 з 97 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Згідно з рішенням, в результаті злиттям створено комунальне некомерційне підприємство “Київський міський центр крові” зі статутним капіталом в розмірі 10 тис. 944 грн.

Визначено, що підприємство створено без права його подальшої приватизації.

Депутати встановили, що Центр крові є правонаступником майна Станції переливання крові Південно-Західної залізниці.

Виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, яка доповідала по питанню, поінформувала, що наразі служба переливання крові децентралізована – це більше 8 підрозділів по всьому місту, не має єдиного реєстру донорів, відсутні стандартизовані технологічні процеси.

«Тому пропонується провести реорганізацію з утворенням єдиного некомерційного комунального підприємства Київський центр крові, що дозволить забезпечити, по-перше, ефективного використання матеріально-технічних і кадрових ресурсів, створити єдиний реєстр донорів, зменшити собівартість продуктів донорської крові на 10% за рахунок централізації забору, заготівлі крові і її обстеження», - сказала Гінзбург.

Також вона додала, що заплановане впровадження штрих-коду дозволить зменшити інфекційну безпеку заготовленої донорської крові.

На базі існуючих підрозділів служби, за її словами, будуть створені банки крові.