У столиці заборонили вигул тварин на території медичних закладів

У столиці заборонили тримання та вигул домашніх собак і котів на територіях навчальних закладів та медичних установ.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни Київрада внесла сьогодні на своєму засіданні у попереднє рішення про врегулювання питань утримання та поводження з тваринами в місті від 29 травня 2017 р., додавши відповідний пункт, що обмежує місця вигулу собак і котів.

За це проголосували 86 із 94 депутатів.

Рішення прийнято зважаючи на численні звернення, скарги лікарів, пацієнтів та працівників сфери освіти.

«Досить часто власники тварин не в змозі попередити неочікувану поведінку своїх улюбленців, які лякають і кусають хворих, їх відвідувачів, дітей, школярів. Більш того, деякі власники собак та котів не зважають на норму закону «Про збереження санітарного та епідеміологічного благополуччя…», - йдеться в поясненні до рішення.