У Києві учні київського ліцею отруїлися майонезом "Олком"

Учні київського ліцею отруїлися після дегустації майонезу "Олком".

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано харчове отруєння учнів Київського професійного ліцею «Авіант», які вранці 5 вересня взяли участь в рекламній акції (дегустації майонезу «Олком») біля станції метро «Шулявська».

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За інформацією оперативного чергового Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМДА, вже о 12:30 годині того ж дня до столичної лікарні №1 з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" було госпіталізовано 7 дітей.

У ході епідеміологічного розслідування встановлено, що пацієнти під час дегустаційної акції вживали майонез «Олком» 53% «CHEESE STYLE» (сирний стиль) в індивідуальній упаковці по 25 г (дата виробництва 18.08.2017.

З метою встановлення організатора зазначеного рекламного заходу та з метою попередження поширення інфекційних захворювань серед населення міста направлені листи до ПрАТ «Київський маргариновий завод» та Солом'янської районної адміністраціїв щодо проведення рекламних заходів у Києві.

Епідеміологічне розслідування триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.