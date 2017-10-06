На Запоріжжі зафіксовано спалах ротавірусної інфекції серед учнів школи-інтернату
До лікарні госпіталізовано 8 дітей.
На Запоріжжі зафіксовано спалах ротавірусної інфекції серед учнів школи-інтернату.
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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, у Запорізькій області зареєстровано спалах ротавірусної інфекції у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті у с. Преслав, Приморського району.
До інфекційного відділення Приморської ЦРЛ з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовано вісім учнів школи-інтернату. У всіх лабораторно підтверджено ротавірусну інфекцію.
Спеціалістами Держпродспоживслужби для лабораторного контролю було відібрано 110 змивів з зовнішнього середовища, проби готових страв та питної води.
Проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.