На Запоріжжі зафіксовано спалах ротавірусної інфекції серед учнів школи-інтернату.

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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, у Запорізькій області зареєстровано спалах ротавірусної інфекції у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті у с. Преслав, Приморського району.

До інфекційного відділення Приморської ЦРЛ з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовано вісім учнів школи-інтернату. У всіх лабораторно підтверджено ротавірусну інфекцію.

Спеціалістами Держпродспоживслужби для лабораторного контролю було відібрано 110 змивів з зовнішнього середовища, проби готових страв та питної води.

Проведення комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.