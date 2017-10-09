Лікарні в Івано-Франківську подарували медобладнання для хворих з термічною травмою

Благодійники придбали для лікарні в Івано-Франківську аероінсоляційний комплекс для лікування хворих з термічною травмою вартістю 200 тис. гривень.

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Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні днями за сприяння благодійників для відділення опікової травми було придбано аероінсоляційний комплекс для лікування хворих з термічною травмою «ФЕНІКС-МС» вітчизняного науково-виробничого підприємства «МЕТЕКОЛ».

Ціна такого устаткування 200 тисяч гривень.

За словами завідувача відділення Костянтина Кіршака, аероінсоляційний комплекс для лікування опікових хворих призначений для лікування пацієнтів з термічними ураженнями не менше ніж 40-50%. Ліжко забезпечує захист хворого від зовнішнього інфікування, створює оптимальні умови для ліквідації отриманих ран у хворого та стимулює відновлення шкіри на уражених ділянках тіла незалежно від локалізації шляхом укладання пацієнта на спеціальну гідрофобну сітку. Дане спецобладнання також створює оптимальні умови циркуляції стерильного повітря навколо пацієнта з підтримкою належного температурного режиму і забезпечує видалення інфікованого повітря з приліжкового об’єму за межі палати.

Фахівець переконаний, що такий комплекс підвищує ефективність надання медичної допомоги опіковим пацієнтам.

Довідка УНІАН. Принцип дії ліжка заснований на подачі знизу підігрітого стерильного повітря через сітчасте покриття ложа в зону хворого і підтримці необхідної температури. Видалення забрудненого повітря з об’єму ліжка проводиться витяжним вентилятором, що забезпечує від повторного інфікування як пацієнта так і медичного персоналу. Ліжко забезпечує проведення повного курсу лікування пацієнта на гідрофобній сітці із застосуванням нижньої аерації і температурним режимом до 360С.