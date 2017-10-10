У Рівненській області у наркодилерів вилучено наркотичні речовини і марихуану

У Рівненській області у фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотичних речовин на 1,5 млн грн та понад 80 кг бурштину.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Зазначається, що прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, що здійснювали незаконну діяльність щодо виробництва та збуту наркотичних засобів (за ч. 2 ст. 307 КК України).

«У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 4 особам, в тому числі, колишньому правоохоронцю, роль якого полягала у прикритті та конспірації злочинної діяльності, організації збуту наркотичних речовин», - йдеться у повідомленні.

Так, в межах досудового розслідування правоохоронці 6 жовтня провели санкціоновані обшуки за місцем проживання клієнтів наркодилерів.

За їхніми результатами було виявлено та вилучено близько 58 кг каміння обробленого і необробленого бурштину, наркотичні засоби (марихуана), а також стартовий пістолет, перероблений під вогнепальну зброю.

«Всього ж у межах цього кримінального провадження за результатами обшуків домоволодінь фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних речовин та прекурсорів - метамфетамін, марихуану, таблетки «Циррус», 5 кг прекурсорів, орієнтовна вартість яких за цінами «чорного ринку» становить 1,5 млн грн, а також 11 одиниць зброї, боєприпаси до неї, понад 80 кг бурштину, золоті вироби, гроші, записи наркоділків про їхніх боржників», - повідомили в прокуратурі.

На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою документування протиправної діяльності осіб, пов’язаної із незаконним наркобізнесом. Інкримінована підозрюваним стаття Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.