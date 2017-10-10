На Львівщині через отруєння грибами померли 73-річний чоловік та 46-річна жінка (відео)

На Львівщині 73-річний чоловік помер, повечерявши грибами. Понад добу лікарі боролись за його життя, але марно, пише ТСН.

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У реанімаціях Львівської обласної та дитячої лікарень залишається шість пацієнтів. Зокрема, сім'я з міста Радехів, їхня сусідка та ще одна жінка. Усі вони їли грибні страви, серед сироїжок та парасольок трапились бліді поганки. До того ж майже всі отруєні не одразу звернулись до лікарні. Також у критичному стані 15-річний підліток.

Пізніше стало відомо про смерть 46-річної жінки. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 46-річна жителька Самбірського району померла у Самбірській районній лікарні.

Окрім того, вчора ввечері до Турківської районної лікарні з діагнозом «отруєння грибами» було госпіталізовано 15-річну жительку села Закіпці Турківського району. Стан потерпілої – середнього ступеня тяжкості.

Від початку року вже 20 людей на Львівщині отруїлись грибами. Десять днів тому від блідої поганки помер 40-річний чоловік.