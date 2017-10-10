У лікарні Львова залишається один постраждалий через отруєння копченою рибою

В обласній клінічній лікарні, станом на 10 жовтня, залишається один постраждалий від спалаху інфекції після вживання в їжу копченої риби, придбаної в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

Читайте такожУ лікарнях залишаються 34 постраждали через отруєння копченою рибою у Львові

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 9 жовтня, із стаціонарного лікування загалом виписано 64 особи, в тому числі 6 дітей, в яких діагностували сальмонельоз після вживання копченої риби придбаної на ринку Львова.

У Львівській обласній клінічній лікарні на стаціонарному лікуванні залишається ще один постраждалий від спалаху інфекції, його стан – середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, станом на 2 жовтня, у лікарнях залишалося 34 людини, які вживали в їжу копчену рибу, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

Загалом зафіксовано 71 потерпілого, з них 7 дітей, від спалаху інфекції після вживання в їжу риби, придбаної на ринку. 65 осіб було госпіталізовано, інші – перебували на амбулаторному лікуванні.

22 вересня у Львові госпіталізували перших пацієнтів з діагнозом «гостра кишкова інфекція», які вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ч. 1 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Причиною масового отруєння людей, які вживали копчену рибу, придбану на ринку, стала сальмонела.

Франківський районний суд Львова 5 жовтня обрав запобіжний захід для жінки-продавця ринку «Привокзальний» у вигляді цілодобового домашнього арешту.