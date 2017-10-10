У Житомирі почали опалювати медичні заклади - міськрада

У Житомирі вже почали опалювати медичні заклади. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, станом на 10 жовтня у Житомирський обласний перинатальний центр та Центральну міську лікарню №2 м. Житомира вже подається опалення.

«Ми вже почали технічний запуск котелень. Зараз проходить процес їх розгерметизації. Всі мережі вже заповнені водою. Зараз ми навіть випереджаємо графік запуску опалювального сезону», - повідомив УНІАН заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко.

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За його словами, всі заклади освіти, медицини та житловий фонд Житомира почнуть отримувати теплоносій вже найближчого четверга,12 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у Житомирі опалювальний сезон у житловому фонді міста та соціальній сфері розпочнеться з 12 жовтня. Відповідне рішення 4 жовтня було ухвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради.

КП «Житомиртеплокомуненерго» до нового опалювального сезону здійснило поточний ремонт 55 котелень, 75 центральних теплових пунктів, 145,32 км теплових мереж, провело заміну 1, 617 км аварійних теплових мереж.