У Львові через отруєння грибами померла 59-річна жінка

У Львівській обласній клінічній лікарні 10 жовтня від отруєння грибами померла 59-річна жителька села Бортники Жидачівського району.

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Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на ранок 11 жовтня, у медичних закладах Львівщини з діагнозом «отруєння грибами» перебувають вісім постраждалих: жителі Львова та трьох районів області.

У вкрай важкому стані перебуває 15-річний мешканець Радехівського району, його батьки також знаходяться у лікарні у важкому стані. Стан всіх інших постраждалих – важкий.

Всього з 1 жовтня поточного року до медичних закладів області з отруєнням грибами госпіталізовано 11 осіб (у тому числі 2 дітей), з них 3 особи померли.

Як повідомляв УНІАН, 46-річна жителька Самбірського району від отруєння грибами померла у Самбірській районній лікарні.