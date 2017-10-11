За сприяння уряду Японії у Торецьку відкрито нову амбулаторію

Завдяки Програмі розвитку ООН в Україні (ПРООН) та уряду Японії відремонтовано приміщення для Центру первинної медико-санітарної допомоги, який буде обслуговувати населення міста Торецьк.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРООН в Україні.

«Місту з населенням майже 35 000 осіб не вистачає закладів охорони здоров'я. Майже половина населення міста не має доступу до первинних медичних послуг. Місцеві клініки та станції швидкої допомоги перенавантажені, а для створення нової амбулаторії потрібно було відремонтувати та реконструювати будівлю колишньої школи», - йдеться у повідомленні.

У квітні 2017 року ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії розпочала ремонт першого поверху триповерхової будівлі, який був виділений для розміщення амбулаторії. В будівлі було відремонтовано 450 кв. м внутрішніх приміщень, замінені всі вікна та двері, а також 67 метрів внутрішніх мереж водопостачання та каналізації. Будівельники також встановили у приміщенні сучасні енергоощадні LED-лампи, облаштували пандус та виконали благоустрій прилеглої території. Амбулаторія обслуговуватиме близько 7 000 місцевих мешканців та переселенців. Загальна вартість робіт – 50 000 дол. США.

Інформаційна довідка: З 2015 року Програма відновлення та розбудови миру ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії відновила 33 об’єкти соціально-економічної інфраструктури у Луганській та Донецькій областях: мости, насосні станції, медичні заклади, реабілітаційні центри, школи та інші. Ще 8 об’єктів інфраструктури у процесі відновлення.