У Лук'янівському СІЗО відкрито першу в Україні "аптеку за ґратами" (відео)
12:36, 11 жовтня 2017Новини регіонів
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Для арештантів доступу до неї не буде.
В "аптеці за ґратами" продаватимуть винятково серцево=судинні препарати / УНІАН
У Лук'янівському СІЗО відкрито першу в Україні "аптеку за ґратами", пише ТСН.
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Призначати препарати буде лікар медчастини, а фельдшер вже видавати їх хворим. Для арештантів доступу до неї не буде.
Мова йде винятково про ліки проти серцево-судинних захворювань. Адже саме від таких недуг помирає найбільше арештантів.
Тільки в цьому році через проблеми з серцем в українських СІЗО померли 108 осіб.
У Лук'янівському СІЗО відкрилася перша в Україні "аптека за ґратами"
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