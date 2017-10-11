У Лук'янівському СІЗО відкрито першу в Україні "аптеку за ґратами" (відео)

У Лук'янівському СІЗО відкрито першу в Україні "аптеку за ґратами", пише ТСН.

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Призначати препарати буде лікар медчастини, а фельдшер вже видавати їх хворим. Для арештантів доступу до неї не буде.

Мова йде винятково про ліки проти серцево-судинних захворювань. Адже саме від таких недуг помирає найбільше арештантів.

Тільки в цьому році через проблеми з серцем в українських СІЗО померли 108 осіб.