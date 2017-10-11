У столичному дитсадку зафіксовано масове отруєння дітей

У дитсадку №131 в Голосіївському районі Києва сталося масове отруєння дітей, повідомляє 112.ua.

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10 жовтня в ДППЗ з дитячої лікарні №2 нам повідомили, що до них надійшло 11 звернень від дітей, які відвідують дитячий садок №131. Вісім з них були госпіталізовані. У дітей однакові скарги - блювота, температура, діарея. Проведення аналізів у шести дітей виявили сальмонельоз.

В результаті обстеження 70 осіб, які контактували з хворими, у одного з вихователів також виявили сальмонельоз.

Перевірка триває.