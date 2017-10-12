Кияни зможуть безоплатно обстежитися на пересувному флюорографі: адреси

З 12 жовтня до 2 листопада кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, складено графік роботи пересувного цифрового флюорографа.

Читайте такожПонад 70% хворих на туберкульоз в Україні - особи працездатного віку

Так, 18, 25 жовтня та 1 листопада можна буде обстежитись у територіальному медичному об''єднанні «Фтизіатрія» на вул. Васильківська, 35, Голосіївський район; 12 жовтня – в амбулаторії комунального некомерційного підприємства (КНП) «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД) № 2» на просп. Миру, 19/18, Дніпровський район; 13 жовтня – в амбулаторії № 4 КНП «ЦПМСД» на вул. Цитадельна 5/9, Печерський район; 17 жовтня – в амбулаторії № 8 КНП «ЦПМСД № 4» у пров. Лобачевського, 2, Дніпровський район; 19 жовтня – в амбулаторії № 9 КНП «ЦПМСД №1», Столичне шосе, 35, Голосіївський район; 20 жовтня – в амбулаторії № 3 загальної практики-сімейної медицини КНП «ЦПМСД № 1», вул. Електриків, 26-Б, Подільський район; 23 та 30 жовтня – у Київській міській туберкульозній лікарні № 1 із диспансерним відділенням на Харківському шосе, 121/3, Дарницький район; 24 жовтня – в амбулаторії № 2 КНП «ЦПМСД № 3», вул. Бойченка, 4-А, Дніпровський район; 26 та 27 жовтня – в Київському психоневрологічному інтернаті, вул. Юнкерова, 37, Оболонський район; 31 жовтня – в амбулаторії № 5 КНП «ЦПМСД № 1», б-р Вацлава Гавела, 7-В, Солом’янський район; 2 листопада – в амбулаторії № 11 КНП «ЦПМСД № 1», Пирогівський шлях, 148, Голосіївський район.

Читайте такожВимушені переселенці є групою ризику щодо поширення туберкульозу в Україні

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00. Під час обстеження пацієнт отримає довідку за його результатами та у разі потреби кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Загальний час обстеження та консультації становить максимум 15 хвилин.