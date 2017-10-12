На Житомирщині у Новограді-Волинському запрацювала електронна картка пацієнта в рамках проекту Smart City

У місті Новограді-Волинському Житомирської області запрацювала електронна картка пацієнта в рамках проекту Smart City (розумне місто). Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, проект Smart City (розумне місто) запрацював на базі Новоград-Волинського міськрайонного територіально-медичного об'єднання та у місцевому Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Реєстр створюють для того, щоб зробити медичну допомогу пацієнтам більш ефективною та своєчасною. Також ця система призвана забезпечити взаємодію між пацієнтом, медичними працівниками та медичними установами за допомогою сучасних інформаційно–комунікаційних технологій.

«Для лікарів амбулаторна картка пацієнта – це документ вкрай важливий. Тут зберігатиметься вся інформація про пацієнта - реєстраційні дані, антропометричні виміри, результати медичних оглядів, лабораторні обстеження, дані УЗД, рентгенологічні дані, тощо. Позитив полягає у тому, що лікар зможе контролювати відвідування та раціонально розподіляти своє навантаження. Також система дасть змогу вести більш ефективну профілактичну роботу та можливість як для лікаря, так і для пацієнта, контролювати перебіг захворювання та лікувального процесу», - зазначають у відомстві.

Інформацію про пацієнта вводять у його електронну карту та зберігають у структурованому вигляді.

Це забезпечить широкі можливості для аналізу даних лікарем і полегшить обмін інформацією з іншими медичними закладами. Така зручна система пошуку даних дозволяє без особливих зусиль знайти необхідну інформацію у медичних документах.

«У майбутньому за допомогою підпрограми статистичної обробки даних можна буде швидко і легко підготувати всі необхідні звіти відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я та інших установ. Дана система дає можливість легко формувати, редагувати і роздруковувати усілякі виписки, довідки, а також зберігати копії цих документів у медичній карті пацієнта. Будь-які з цих документів можна експортувати і надавати пацієнтам у електронному вигляді на різних носіях: мобільних телефонах, планшетах, комп'ютерах та на папері», - повідомляють у прес-службі управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації.

Нагадаємо, метою проекту Smart city (розумне місто) — є створення міста, в якому використовуються сучасні технології для покращення якості життя у ньому. Ці технології інтегруються у відповідні структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та споживання ресурсів та поліпшити комунікацію і порозуміння з мешканцями.