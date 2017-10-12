Кияни завтра можуть безоплатно обстежитися щодо тромбозу: адреси

У п'ятницю, 13 жовтня, з нагоди Всесвітнього дня тромбозу у медичних закладах столиці кияни зможуть безоплатно отримати консультацію і пройти обстеження щодо ризиків виникнення інфарктів і інсультів.

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Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

Так, консультативний огляд спеціалістів (кардіолога, терапевта, хірурга, акушера-гінеколога) щодо ризиків виникнення тромбозів, а також проведення електрокардіографії, вимірювання артеріального тиску, температури тіла, загальний аналіз крові можна буде здійснити у Консультативно-діагностичних центрах районів Києва з 9.00 до 16.00.

Пройти консультативний огляд судинних хірургів щодо ризиків виникнення тромбозів, здати загальний аналіз крові, провести коагулограму, ультразвукову доплерографію вен можна буде у Олександрівській клінічній лікарні (вул. Шовковична, 39/1, 6 корпус, відділення судинної хірургії) з 9.00 до 16.00.

Також консультації судинних хірургів щодо ризиків виникнення тромбозів, проведення загального аналізу крові, коагулограми, ультразвукової доплерографії вен буде організовано у Київській міській клінічній лікарні №1 (Харківське шосе, 121, відділення загальної та судинної хірургії) з 9.00 до 16.00.

Як зазначають в Департаменті охорони здоров’я, Київ у 2017 році першим з усіх міст України приєднується до світової практики проведення Всесвітнього дня тромбозу.

Мета заходу – широке інформування населення щодо можливостей профілактики цього небезпечного для життя патологічного стану.

Тромбоз – одна з головних причин смертності людей із серцево-судинними захворюваннями, більшість із яких можна попередити шляхом вчасної діагностики та активної профілактики.