У київські лікарні та дитсадки почали подавати тепло

Столична энергоснабжаюшая компанія «Київенерго» почала подавати тепло на об'єкти соціальної сфери: дитячі садки та медичні установи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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««Київенерго» підключає до централізованого опалення об'єкти соціальної сфери. Тепло почали отримувати дитсадки та медичні заклади», - говориться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що дата підключення теплопостачання для інших об'єктів соціальної сфери столиці та бюджетних організацій і установ поки що залишається невизначеною. Така невизначеність викликана дисбалансом реальної закупівельної вартості газу (7,9 тис. грн за 1 тис. куб. м), який використовує компанія для виробництва теплової енергії, і тим значенням (4,9 тис. грн за 1 тис. куб. м) , яке закладено їй в тариф регулятором - Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Як повідомлялося, раніше голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков повідомив, що згідно з постановою Кабміну №187, вартість газу для потреб населення становить 7,9 тис. грн за тис. куб. м. Саме за цим тарифом «Київенерго» купує газ у «Нафтогазу». При цьому, за рішенням НКРЕКП, для бюджетних організацій встановлена ціна - 4,9 тис. грн за тис. куб. м. У компанії також оцінили збиток, який «Київенерго» отримає до кінця цього року від такого дисбалансу на рівні 541 млн грн.

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З 9 жовтня в Києві розпочався опалювальний сезон в установах соціальної сфери відповідно до окремого розпорядження КМДА №1235 «Про теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери».

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК. У 2016 році компанія отримала 2,58 млн грн чистого прибутку проти 1,695 млрд грн чистого збитку в 2015 році.