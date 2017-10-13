Через отруєння грибами померла 10-річна дівчинка: лікарі Охматдиту були безсилі
16:32, 13 жовтня 2017Новини регіонів
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Причиною отруєння стали смажені сироїжки, але у медиків є підозра, що серед сироїжок була бліда поганка.
Цього року на Чернігівщині грибами отруїлися 17 людей, двоє дітей померли / УНІАН
У столичній дитячій лікарні від отруєння грибами померла 10-річна жителька Чернігівської області.
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Про це УНІАН повідомили у ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр» МОЗ України.
Згідно з повідомленням, 11 жовтня дитину із с. Журавка Варвинського району у тяжкому стані було госпіталізовано до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАДИТ». Учора дитина померла.
За попередніми даними, причиною отруєння стали смажені сироїжки, але у медиків є підозра, що серед сироїжок була бліда поганка.
Цього року на Чернігівщині грибами отруїлися 17 людей, двоє дітей померли.
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