На Харківщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту (відео)
10:53, 18 жовтня 2017Новини регіонів
136
У регіоні впровадили протиепідемічні заходи.
Серед потерпілих - діти / УНІАН
На Харківщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту, повідомляє .
Сімох жителів селища Андріївка шпиталізували до Балаклійської лікарні. Попередній діагноз людей - вірусний гепатит.
Читайте такожНа Тернопільщині зафіксовано спалах захворюваності на вірусний гепатиту А у дітей
Серед потерпілих є й двоє дітей. Четверо шпиталізованих - це члени однієї родини.
У регіоні впровадили протиепідемічні заходи, зокрема беруть проби води та перевіряють усіх, хто спілкувався із потерпілими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter