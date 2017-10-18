На Харківщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту (відео)

10:53, 18 жовтня 2017
Новини регіонів
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У регіоні впровадили протиепідемічні заходи.

УНІАН

На Харківщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту, повідомляє .

Сімох жителів селища Андріївка шпиталізували до Балаклійської лікарні. Попередній діагноз людей - вірусний гепатит.

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Серед потерпілих є й двоє дітей. Четверо шпиталізованих - це члени однієї родини.

У регіоні впровадили протиепідемічні заходи, зокрема беруть проби води та перевіряють усіх, хто спілкувався із потерпілими. 

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Теги: #гепатит на Харківщині#спалах вірусних хвороб