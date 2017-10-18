На Львівщині затримано науковця, який виготовляв фальсифіковані ліки
11:02, 18 жовтня 2017Новини регіонів
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За фальсифікацію лікарських засобів науковцю загрожує довічне ув'язнення.
Вартість вилученого понад 6 мільйонів гривень / Фото УНІАН
На Львівщині затримано кандидата наук, який виготовляв фальсифіковані ліки у спеціально облаштованому цеху.
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Силовики вилучили 25 тисяч пігулок, за попередніми даними, призначених для покращення згортання крові, пише ТСН.
У цеху були компоненти для виробництва медикаментів і фасувальні апарати для імітації заводського пакування.
Вартість вилученого понад 6 мільйонів гривень.
За фальсифікацію лікарських засобів науковцю загрожує довічне ув'язнення.
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