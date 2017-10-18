У Львові 12 людей отруїлися, поївши у ресторані "Панська чарка"

У Львові за три дні 12 людей отруїлися після харчування у ресторані «Панська чарка».

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Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

16 жовтня до Львівської обласної інфекційної лікарні почали госпіталізовувати пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції, які 14 жовтня святкували весілля в ресторані «Панська Чарка», що на вул. Винниченка, 3.

17 та 18 жовтня звернення і госпіталізація продовжились, але не тільки з числа тих, які святкували весілля, а харчувались в цьому ж ресторані з компаніями (дні народження) 15 та 16 жовтня.

Станом на 11.00 год. 18 жовтня з осередку інфекції за медичною допомогою звертались 12 осіб, в тому числі 2 дітей. З них із діагнозом гострої кишкової інфекції госпіталізовано 11 осіб, в тому числі 2 дітей. Ще 1 особа перебуває на амбулаторному лікуванні. Стан всіх госпіталізованих пацієнтів – середньої важкості.

Гості під час весілля споживали страви, які готувалися як в ресторані, так і в домашніх умовах, і були принесені на весілля (кондитерські вироби).