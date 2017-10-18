На Вінниччині 13 гостей після весілля потрапили з отруєнняям до інфекційного відділення

На Вінниччині у с. Гарячківка, Крижопільського району 13 гостей після весілля потрапили до лікарні інтенсивної терапії.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, усіх постраждалих з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано до інфекційного відділення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування.

При госпіталізації хворі скаржились на підвищення температури тіла до 38-39, загальну слабкість, блювоту та діарею.

Пацієнтам встановлено попередній діагноз "харчова токсикоінфекція, середнього ступеню важкості".

Було встановлено, що хворі 14 жовтня перебували на весіллі в с.Гарячківка Крижопільського району.

Розпочато проведення епідрозслідування випадку отруєння людей, відбір проб для відповідних лабораторних досліджень.

Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.