У Вінницькій області кількість осіб, які отруїлися на весіллі зросла до 30

У Вінницькій області кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі зросла до 30 осіб.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, протягом двох останніх днів до Крижопільскої районної лікарні було госпіталізовано 30 осіб з діагнозом «харчова токсикоінфекція».

Потерпілі – мешканці с. Гарячківка Крижопільського району, які вживали їжу на весіллі в місцевій їдальні.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Таке правопорушення карається штрафом у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держпродспоживслужба інформувала про 13 госпіталізованих після весілля у с.Гарячківка Вінницької області.

Пацієнтам було встановлено попередній діагноз «харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості». Хворі 14 жовтня перебували на весіллі в с.Гарячківка Крижопільського району. Розпочато проведення епідрозслідування випадку отруєння людей, зроблено відбір проб для відповідних лабораторних досліджень.