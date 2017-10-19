У Житомирі розпочала роботу Міжнародна конференція з питань освіти медичних сестер

У Житомирі сьогодні розпочала роботу конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи», яка вперше проходить у міжнародному форматі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, участь у конференції у Житомирському інституті медсестринства беруть більше 300 учасників із медичних закладів Житомирщини, а також науковців з Польщі та Словаччини.

Учасників конференції привітав, відкриваючи її, начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик.

«У Житомирській області фахівці активно працюють над проектами з реформування медичної галузі, у питаннях розвитку первинної ланки надання медичної допомоги. Сподіваюсь, що ця науково-практична конференція теж внесе свої корективи, аби сфера охорони здоров’я працювала на людей якісно та доступно», - зазначив він.

Окрім інших учасників, участь у конференції бере також директор державної установи «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Тетяна Чернишенко.

«Дуже важливо, щоб в Україні розвивалась ступенева медсестринська освіта, щоб здійснювалась якісна підготовка медичних сестер та збільшувалась кількість дипломованих фахівців у цій галузі. Я впевнена, що із реформуванням медицини у нас все вийде. І сьогоднішня конференція стане ще одним кроком для поліпшення медсестринської освіти в Україні», – наголосила вона, виступаючи на конференції.

Під час заходу учасники обговорять питання розвитку ступеневої медсестринської освіти, результати наукових досліджень у медсестринстві, розробки новітніх підходів до створення якісно нового рівня надання медсестринської допомоги, питання реформування медсестринства у системі охорони здоров’я України та інше.