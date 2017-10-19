У лікарнях Києва 20 та 21 жовтня жінки зможуть обстежити молочні залози: адреси

У Києві 20 та 21 жовтня у муніципальних медзакладах буде організовано додаткові години прийому лікарів для обстеження жінок на рак молочної залози.

Про це повідомили УНІАН в Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

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Акція проводиться з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Передбачається, що в рамках днів відкритих дверей можна буде зробити мамографію, ультразвукове дослідженням молочної залози, скринінг молочної залози, отримати консультацію лікаря-онколога.

У Департаменті охорони здоров’я закликають киянок скористатися можливістю обстежитися на рак молочної залози, відвідавши лікаря у найближчому із запропонованих медичних закладів.

Так, 20-21 жовтня з 10:00 до 14:00 прийматимуть спеціалісти у всіх районних Консультативно-діагностичних центрах за адресами: Голосіївський район - просп. Голосіївський, 59-А; Дарницького району - вул. Вербицького, 5; Деснянського району - вул. Закревського, 81/1; Дніпровського району - філія № 1, вул. П. Запорожця, 26; Оболонського району - вул. Тимошенка, 14; Печерського району - вул. Підвисоцького, 13; Подільського району - вул. Мостицька, 9; Святошинського району - вул. Симиренка, 10; Солом’янського району - вул. Гарматна, 36; Шевченківського району, вул. Саксаганського, 100.

Крім того, 20 жовтня з 9:00 до 15:00 отримати консультацію та обстежитись можна буде у Київському міському клінічному онкоцентрі на вул. Верховинна, 69. А також прийоми проводитимуться лікарями 20-21 жовтня з 9.00 до 15.00 у Київському міському консультативно-діагностичному центрі на вул. Кондратюка, 6.

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За даними Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, у Києві зберігається тенденція до зростання захворюваності на пухлини молочної залози серед жінок, а смертність від раку молочної залози серед жінок у віці від 40 до 44 років випереджає всі інші причини.

Медики рекомендують жінкам після 40 років один раз на два роки робити мамографію (рентгенологічне обстеження молочної залози).