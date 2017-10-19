У Краматорську 9 школярів потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

У Краматорську дев'ять школярів потрапили до лікарні з харчовим отруєнням.

Читайте такожУ столичному дитсадку зафіксовано масове отруєння дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 18 жовтня до інфекційного відділення № 2 комунальної медичної установи «Дитяче територіальне медичне об’єднання м. Краматорська» зі скаргами на нудоту, підвищення температури тіла, кволість та розлади роботи шлунково-кишкового тракту було госпіталізовано сімох учнів загальноосвітньої школи № 12. Сьогодні кількість хворих збільшилась до дев’яти.

На даний час усі діти віком від 6 до 15 років у стані середньої тяжкості перебувають у стаціонарі під наглядом лікарів. Їхньому життю нічого не загрожує.

Проводиться комплекс заходів зі з’ясування причини масового захворювання дітей.

Дані за вказаним фактом Краматорською місцевою прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).