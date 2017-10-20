На Харківщині зафіксовано спалах отруєння серед відвідувачів кафе "Тан-Дем" у с.Вільшани Дергачівського району.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію у людей, які їли у кафе «Тан-Дем».

До інфекційного відділення з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 3 особи, решта відмовились від госпіталізації та перебувають на амбулаторному лікуванні.

Встановлено, що пацієнти перебували на різних банкетах в кафе «Тан-Дем».

Під час проведення епідрозслідування виявлено порушення санітарного законодавства та якості харчових продуктів.

Проведено відбір проб для відповідних лабораторних досліджень.

Кафе тимчасово закрито.