На Харківщині зафіксовано спалах отруєння серед відвідувачів кафе "Тан-Дем"

08:36, 20 жовтня 2017
Новини регіонів
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Кафе тимчасово закрито. 

Фото: УНІАН

На Харківщині зафіксовано спалах отруєння серед відвідувачів кафе "Тан-Дем" у с.Вільшани Дергачівського району.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію у людей, які їли у кафе «Тан-Дем».

До інфекційного відділення з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 3 особи, решта відмовились від госпіталізації та перебувають на амбулаторному лікуванні.

Встановлено, що пацієнти перебували на різних банкетах в кафе «Тан-Дем».

Під час проведення епідрозслідування виявлено порушення санітарного законодавства та якості харчових продуктів.

Проведено відбір проб для відповідних лабораторних досліджень.

Кафе тимчасово закрито. 

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Теги: #кишкові отруєння#отруєння у кафе на Харківщині#порушення санітарного законодавства