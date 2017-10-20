На Дніпропетровщині через отруєння грибами померли троє людей (відео)
13:54, 20 жовтня 2017Новини регіонів
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Ще двоє - у тяжкому стані.
Зараз лікарі намагаються врятувати життя подружжя / Фото: newsru.co.il
На Дніпропетровщині через отруєння грибами померли троє людей, ще двоє – у тяжкому стані в лікарні, пише ТСН.
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Купували та збирали гриби усі постраждалі в різних місцях, проте кожен був упевнений: куштує звичайні їстівні рядовки.
Зараз лікарі намагаються врятувати життя подружжя, яких цілим відерцем невідомих грибів, серед яких була й бліда поганка, пригостила сусідка.
Стан 37-річного чоловіка та 40-річної жінки важкий. Їхня знайома, яка їла гриби на вечерю разом з ними, померла.
На Дніпропетровщині троє людей загинули внаслідок гострого отруєння грибами
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