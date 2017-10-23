В Івано-Франківську в дитячому саду отруїлися діти і двоє дорослих (відео)
Міський департамент освіти зобов'язали припинити роботу дитячого садка до встановлення причин захворювання.
В Івано-Франківську у дитячому садочку отруїлося 7 осіб, з них п'ятеро дітей.
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживсулужби в Івано-Франківській області, станом на 12 годину, 22 жовтня в обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт середньої важкості госпіталізовано семеро осіб, серед яких п`ятеро дітей, які є вихованцями ДНЗ №30 «Ластівка».
Двоє дорослих – працівники цього ж закладу.
Спеціалісти міського управління Держпродспоживслужби проведено епідрозслідування, обстеження харчоблоку, де харчувалися діти, відібрано проби води, сировини та продукції, з якої готувалася їжа, для лабораторного дослідження.
"Причини захворювання буде встановлено після закінчення розслідування та проведення відповідних лабораторних досліджень", - йдеться у повідомленні.
Міський департамент освіти зобов`язали призупинити роботу дитячого садка до встановлення причин захворювання.