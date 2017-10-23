Прикарпаття: лікарі борються за життя 4-річної дівчинки, яка отруїлася грибами
10:08, 23 жовтня 2017Новини регіонів
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З початку року на Прикарпатті зафіксовано отруєння грибами 34 жителів регіону, зокрема, 11 дітей.
Дитина в дуже важкому стані / Фото: УНІАН
В Івано-Франківській області внаслідок отруєння грибами госпіталізовано 4-річна дівчинка.
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Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, вчора, 21 жовтня, до обласної дитячої клінічної лікарні у тяжкому стані госпіталізували 4-річну жительку села Долина Тлумацького району. Дитина сильно отруїлася грибами.
Нині вона перебуває в тяжкому стані, лікарі борються за її життя.
З початку року на Прикарпатті зафіксовано отруєння грибами 34 жителів регіону, з них 11 дітей.
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