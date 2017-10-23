Чиновники заявили, що в Києві опалюються всі лікарні

У Києві вже підключено до теплоносія близько 40% житлового фонду, а також всі дитячі садки та медичні установи.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час засідання постійної комісії КМДА з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під керівництвом заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Згідно з інформацією, найбільш критичною лишається ситуація з підключенням шкіл через різницю вартості природного газу, що використовується для виробництва та постачання послуг опалення і гарячого водопостачання.

«За рішенням комісії ТЕБ та НС ПАТ «Київенерго» продовжить підключення тепла в навчальні заклади. У вихідні в навчальних закладах залишатимуться чергові, аби проконтролювати подачу теплоносія. Ми не маємо права допустити, аби під час різкого похолодання школи лишалися без тепла. Сьогодні на комісії присутні представники СБУ, оскільки мова йде про реальні соціальні загрози. Невирішене питання ціни на тепло для бюджетних установ призвело до можливого ризику зриву опалювального сезону в навчальних закладах і місто змушене вирішувати його в екстреному порядку. Відповідні органи й посадові особи мають понести за це відповідальність», – заявив Пантелеєв.