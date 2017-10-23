У лікарнях залишаються шестеро постраждалих внаслідок ДТП у Харкові, позитивна динаміка є у всіх

У Харкові в лікарнях залишаються шестеро постраждалих внаслідок ДТП на вул. Сумській, позитивна динаміка є у всіх.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 23 жовтня, під час брифінгу сказала в.о. начальника Головного управління охорони здоров'я Харківської ОДА Галина Сіроштан.

Вона підкреслила, що в обласній клінічній лікарні залишаються двоє пацієнтів, у тому числі вагітна постраждала, у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги – четверо пацієнтів.

«Щодо стану здоров'я, то є позитивна динаміка абсолютно у всіх постраждалих, але в найбільш тяжкому стані знаходиться одна із сестер, яка лікується в міський клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги», - зауважила Сіроштан.

Вона наголосила, що в Харківській області є достатня кількість медиків, здатних фахово лікувати всіх постраждалих, і вони залучені до процесу.

«Щоденно по декілька разів проводяться консиліуми, які дозволяють слідкувати, по-перше, за станом здоров'я пацієнтів, по-друге, давати глибокий аналіз тим обстеженням, які проводяться протягом доби. Лікування пацієнтів і в обласній клінічній лікарні, і в лікарні невідкладної допомоги організоване в повному обсязі за рахунок коштів і міста Харкова, і обласного бюджету», - підкреслила Сіроштан.

Вона додала, що сьогодні, 23 жовтня, проведуть черговий консиліум щодо стану вагітної постраждалої, яка досі залишається у стані медикаментозного сну. На даний час загрози передчасних пологів немає.

«Консиліум спеціалістів все-таки сьогодні наполягає на тому, що вагітна повинна знаходитися в медикаментозному сні. Як довго це буде, будемо слідкувати за параметрами її здоров'я. І сподіваємося, що нам ще підкажуть провідні фахівці із київських вишів», - сказала вона.

Сіроштан підкреслила, що до Харківської області запрошені фахівці з Головного інституту нейрохірургії та Головного інституту акушерства і гінекології.

«Але це не значить, що ми не знаємо, що треба робити. Ми абсолютно впевнені в нашій тактиці лікування і в тих обсягах допомоги, але проконсультуватися вважаємо за доцільне і підтвердити правильність наших шляхів надання допомоги», - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням із «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ять людей, ще шість отримали травми, у тому числі дві сестри та жінка на сьомому місяці вагітності

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.