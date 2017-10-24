Отруєння на Франківщині: лікарі підозрюють, що малюки заразилися у дитсадку сальмонельозом (відео)

У Івано-Франківську з отруєнням шпиталізували дітей та працівників дитсадка отруєння в дитсадочку Івано-Франківська потрапили 10 дошкільнят і 3 дорослих. Усі вони в стані середньої тяжкості, заклад на час перевірок закрили, йдеться в сюжеті ТСН.

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Батьки розповідають, що в дітей підскочила температура до 40 градусів, почалася діарея і нудота. Звичайні сорбенти не допомагали, тож довелося викликати лікарів швидкої та лягати до інфекційної лікарні, де всім поставили попередній діагноз – гострий гастроентероколіт.

Причиною може бути харчування в їдальні дитсадка – там того дня давали салат з тушеного буряка, гречаний суп та м’ясні тефтелі з пшеничною кашею. Рідні постраждалих навіть не знають, на що думати, а от медикам найбільш підозрілими видаються м’ясні тефтелі у сметанному соусі.

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Працівники садочка запевняють, що свіжу яловичину отримали напередодні від роками перевіреного постачальника, і все готували з дотриманням технологій.

«Ми проаналізували ситуацію самі для себе, щоб зробити висновок, що сталося. Ми не знаємо! Бо всі діти, які захворіли, їли різне. У двох групах хворих дітей немає, хоча всі їли з одного харчоблоку», - каже завідувач ДНЗ №30 “Ластівка” Галина Голуб’як.

Натомість медики підозрюють, що це не показник, і кількість хворих може збільшитися.

«Бо гострий гастроентероколіт має інкубаційний період від кількох годин до кількох днів. Підозра на сальмонельоз є, ми її не знімаємо», - пояснила завідувач дитячим відділенням обласної інфекційної лікарні Оксана Цимбалюк.

Дитячий садочок буде закритий. Результати аналізів мають бути готові в ближчу середу.