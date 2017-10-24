В Ужгороді госпіталізовано 10 дітей через отруєння невідомим газом у школі

В загальноосвітній школі № 9 м. Ужгород через невідомий газ, який поширився в коридорах будівлі, було евакуйовано всіх школярів та викладачів.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС України в Закарпатській області, близько 11 години дня до них надійшло повідомлення про розповсюдження в ЗОШ № 9 невідомого газу, через який стало погано дітям.

На місце події виїхали підрозділи УДСНС, поліції, ПАТ «Закарпатгаз» та швидка медична допомога.

За даними ДСНС, 10 дітей звернулися до лікарів зі скаргами на те, що через вдихання газу вони відчули погіршення стану здоров’я. Наразі всіх цих школярів забрали до медичних закладів міста для обстеження.

Підтвердили інформацію про поширення газу і у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області. За даними поліції, на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція, а також начальник Ужгородської поліції. Наразі слідчі з’ясовують обставини події.

Кількість евакуйованих осіб наразі з’ясовується.