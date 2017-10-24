У Деснянському районі Києва зафіксовано випадок сказу

У Деснянському районі Києва у тварини виявили сказ.

Як повідомляє прес-служба столичного управління Держпродспоживслужби з посиланням на Об’єднання ветеринарної медицини в Києві, до фахівців звернувся громадянин, на подвір’я якого забігла лисиця.

Читайте такожУ Києві почастішали випадки нападу кішок

Згодом громадянин, власник кота, помітив зміни в поведінці тварини, зокрема, агресію, відмову від їжі та інше. Зважаючи на це, власник ізолював кота, посадивши його в клітку. При спробі його нагодувати тварина вкусила господаря. Пізніше кіт загинув.

За результатами дослідження ветеринари підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господарям надали антирабічне щеплення, також провакциновано 2 собак та 7 котів.

Спеціалістами Держпродспоживслужби направлено листа до Київської міської ради для запровадження карантинних обмежень щодо сказу в Деснянському районі міста.