У Києві зареєстровано понад 14 тисяч хворих на грип і ГРВІ

У Києві показник захворюваності на грип і ГРВІ є нижчим за епідемічний поріг на 34,2%.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як зазначається, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на характерному для даного періоду року рівні.

Так, за 42-й тиждень у Києві зареєстровано 14 тис. 108 хворих на грип і ГРВІ. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, спостерігається зниження кількості хворих на 10,6%.

У порівнянні з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності як серед дорослого, так і дитячого населення. Зафіксовано зниження захворюваності серед дорослих на 12,2%, а серед дітей – на 10,0%. У структурі захворюваності діти складають 73,6%, на попередньому тижні цей показник становив 73,1%. Серед школярів зареєстровано зниження захворюваності на 14,7%, 3 тис. 633 випадки, що складає 35% від загальної кількості захворілих дітей (за 41-й тиждень 4 тис. 261 – 36,9%) та 25,8% (за 41-й тиждень – 27,0%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогоюк.

До закладів охорони здоров’я міста за 42-й тиждень госпіталізовано 134 особи, із них – 118 дітей.

За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 541 особу, з початку епідемічного сезону – 716 осіб, із них – 236 дітей.