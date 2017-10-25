У Деснянському районі Києва оголосили карантин через сказ

Керівник київської Держпроспоживслужби Олег Рубан підтвердив, що в Деснянському районі Києва зафіксовано випадок сказу, після того як лисиця вкусила кошеня, пише 112.ua.

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"Понад 30 тварин вже щеплені, проводять обходи. Ця ситуація типова, - коли на околицю міста забігають тварини, хворі на сказ. Такі заходи проходять на вулицях Електротехнічна, Сабурова та Крайня", - заявив Рубан.

Держпроспоживслужба звернулася до КМДА з проханням ввести карантин у Деснянському районі і вже з понеділка були введені карантинні заходи.

Спецалісти порадили мешканцям району звернутися до ветеринарів, якщо їхні домашні тварини не були щеплені.