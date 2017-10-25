Причиною масового отруєння відвідувачів ресторану "Панська чарка" у Львові став золотистий стафілокок

Причиною отруєння 25 відвідувачів ресторану «Панська чарка», який розташований у центрі Львова, за результатами лабораторно-інструментальних досліджень став золотистий стафілокок.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, за результатами досліджень у чотирьох працівників ресторану виявлений патогенний золотистий стафілокок, бактерії групи кишкової палички знайдено у заварочному чайнику.

Окрім того, у весільному торті, лососі слабосоленому, паштеті печінковому, шпондері запеченому, фарші м’ясному для приготування слойки виявлено бактерії групи кишкової палички та патогенний золотистий стафілокок. В буженині виявлені бактерії групи кишкової палички.

За інформацією державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції через вживання їжі під час святкування груп людей та харчування в ресторані «Панська чарка», з 16 жовтня загалом звернулось за медичною допомогою 25 осіб, у тому числі 2 дітей.

Станом на 25 жовтня виписано із стаціонару 15 осіб, стаціонарно продовжують лікуватися в обласній інфекційній лікарні 7 осіб. Стан усіх пацієнтів наближений до задовільного.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня до Львівської обласної інфекційної лікарні почали госпіталізувати пацієнтів із симптомами гострої кишкової інфекції, які 14 жовтня святкували весілля в ресторані «Панська чарка».

17 та 18 жовтня звернення і госпіталізація продовжились, але не тільки з числа тих, хто святкував весілля, а й тих, що харчувались в цьому ж ресторані з компаніями (дні народження) 15 та 16 жовтня.