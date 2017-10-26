У Чернівцях у 55 школярів діагностовано харчове отруєння, одну дитину госпіталізовано

У Чернівцях 55 учнів загальноосвітньої школи №27 учора та сьогодні звернулися до лікарів з підозрою на отруєння, з них одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької міськради, про це повідомив начальник управління освіти Сергій Мартинюк.

Зазначається, що усі учні, які захворіли, 25 жовтня відвідували групу продовженого дня та обідали в школі. Послуги з організації харчування в цій школі надає ТОВ « Мега- Крокус» (керівник Василь Пацарнюк).

Управління освіти та адміністрація школи про інцидент повідомила відповідні служби для призначення санітарно-епідеміологічного розслідування. Фахівці управління освіти працюють на місці, викликано представників «Мега- Крокус».

Із 55 учнів, які станом на 26 жовтня відсутні у школі через хворобу, одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, решта – лікуються амбулаторно.

Наразі у навчальному закладі проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування.