На Житомирщині відкрили сучасний реперфузійний центр для пацієнтів з інфарктами

У Житомирській обласній клінічній лікарні імені О. Гербачевського сьогодні відкрили сучасний реперфузійний центр для пацієнтів з інфарктами.

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Як передає кореспондент УНІАН, відкриття відбулося за участю керівництва області.

«Відтепер на Житомирщині у новому реперфузійному центрі за допомогою сучасного обладнання і умілих рук лікарів ми зможемо зменшити кількість летальних випадків у 3 рази. Він дасть можливість врятувати до тисячі життів щороку. Цей центр - символ якісних змін, що відбуваються на Житомирщині та свідчать про те, що ми, образно кажучи, «йдемо в ногу» з реформами», - наголосив на відкритті центру голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

Зазначається, що завдяки сучасному центру вдасться продовжити життя хворих із гострим інфарктом міокарду, які потребують термінової реперфузії.

Центр на 12 ліжок надаватиме допомогу у цілодобовому режимі шляхом проведення невідкладних первинних коронарних втручань у 70% випадках, тобто, у виникненні у хворих 700 інфарктів на рік.

За словами Гундича, на ремонт та обладнання центру спрямували 8,4 млн грн із обласного бюджету.

Також голова Житомирської ОДА розповів, що у планах обласної влади – забезпечення медицини регіону спеціальним гелікоптером, який значно пришвидшить доставку хворого до лікарні.

Довідка УНІАН. За даними прес-служби Житомирської ОДА, у Житомирській області щороку реєструється близько 1 тис. випадків гострого коронарного синдрому у хворих з розвитком інфаркту міокарда, 75-80% з яких — це катастрофічні інфаркти, які потребують термінової реперфузії.

Відновлення струму крові (реперфузія) є найефективнішим способом припинення дії патогенних факторів ішемії міокарда та усунення наслідків їх впливу на серце.