У Львові двоє дітей госпіталізовано з менінгітом

У Львові двоє дітей у віці 6 і 11 років госпіталізовано з діагнозом «менінгіт».

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Як повідомила кореспонденту УНІАН головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, до обласної інфекційної лікарні 28 жовтня госпіталізували п’ятеро дітей з однаковими симптомами і підозрою на менінгіт. Станом на 9.00 30 жовтня, діагноз підтвердився у двох пацієнтів. У трьох інших дітей - не підтвердився, у них звичайна ГРВІ.

За словами головного епідеміолога області, усі пацієнти зі Львова, вони мешкають в різних районах міста і між собою не контактували.