У Києві рівень захворюваності на грип і ГРВІ значно нижчий епідемічного порогу

У Києві рівень захворюваності на грип і ГРВІ нижчий від епідпорогу майже на 18%. За тиждень зареєстровано 16 997 хворих на грип і ГРВІ, що в порівнянні з попереднім тижнем більше на 17%.

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Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 580,9 і є нижчим епідемічного порогу на 17,7%.

У відомстві зазначають, що, хоча у столиці зростає показник захворюваності на грип та ГРВІ, проте інтенсивність епідемічного процесу є характерною для даного періоду.

У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності як серед дорослого, так і дитячого населення. Зафіксовано зростання захворюваності серед дорослих на 21,1%, а серед дітей – на 15,4%. У структурі захворюваності діти складають 72,3%, на попередньому тижні цей показник становив 73,6%.

Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 15,7%, 4 309 випадків, що складає 35,1% від загальної кількості захворілих дітей (за 42-й тиждень 6 633 – 35%) та 25,4% (за 42-й тиждень – 25,8%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогоюк.

До закладів охорони здоров’я міста за 43-й тиждень госпіталізовано 140 осіб, із них – 119 дітей.

За поточний тиждень у кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я, де проводяться щеплення, вакциновано проти грипу 524 особи, з початку епідемічного сезону – 1240 осіб, із них – 364 дітей.

Як повідомляв УНІАН, за 42-й тиждень у Києві було зареєстровано 14 тис. 108 хворих на грип і ГРВІ, і рівень захворюваності був нижчим за епідпоріг на 34%. Зазначалось, що в порівнянні з попереднім (41-м) тижнем, спостерігалось зниження кількості хворих на 10,6%.