У Чернівцях у трьох працівників школи, де масово отруїлися учні, виявили стафілокок

У Чернівцях у трьох працівників харчоблоку загальноосвітньої школи №27, де було зафіксоване масове отруєння учнів, виявили стафілокок.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України оприлюднив перші результати епідеміологічного розслідування випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Під час розслідування було проведено 43 бактеріологічні обстеження на патогенну флору об’єктів довкілля у вогнищі спалаху інфекції. Проведено відбір зразків сировини, харчових продуктів, питної води, відібрано змиви з об'єктів довкілля, обстежено працівників харчоблоку на носійство стафілококу.

Зокрема, відібрано на обстеження продукти - ковбасу варену «Лікарську» та «Молочну», окорок курячий, куряче філе, м’ясо свине, яйця курячі, а також готові страви – відбивну курячу, котлету та кукурудзяну кашу.

«За результатами лабораторних досліджень у двох пробах готових страв (котлеті та курячій відбивній) виділено бактерії групи кишкової палички, у трьох працівників харчоблоку виділено стафілокок», - йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру.

За інформацією епідеміологів, у школі триває проведення комплексу профілактичних протиепідемічних заходів.

За результатами порушень, виявлених під час проведення позапланових заходів державного нагляду, на директора приватного підприємства ТОВ «Мега-Крокус», яке організовувало харчування у школі, складено адміністративний протокол, який скерований для розгляду в судовому порядку. Функціонування харчоблоку тимчасово призупинено, знято з реалізації харчову продукцію, яка не відповідала вимогам законодавства щодо якості і безпечності, наданий припис про усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавства.

Як повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради, за дорученням міського голови Олексія Каспрука готується проект рішення про надання матеріальної допомоги батькам дітей, які отруїлися.

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом 25 і 26 жовтня 55 учнів ЗОШ №27 звернулися до лікарів з підозрою на отруєння.

Усього було зареєстровано 27 хворих дітей, з них 2 госпіталізовано, 25 хворих отримували амбулаторне лікування. Всі хворі діти є учнями початкових класів (з 1 по 3 клас).

Послуги з організації харчування в цій школі надає ТОВ « Мега- Крокус» (керівник Василь Пацарнюк).