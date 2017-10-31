Чоловік перерахував 55 тис грн шахраям, які пообіцяли компенсацію за придбання ліків

На Чернігівщині місцевий житель перерахував шахраям 55 тис. грн, які пообіцяли компенсацію на придбання ліків.

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Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, у Коропському районі чоловік зацікавився акцією медичного центру, яка мала компенсувати частину витрат на ліки. Чоловік перерахував на вказаний рахунок майже 55 тис. грн, але у результаті нічого не отримав.

Інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.