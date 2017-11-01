У Києві системою електронного запису до лікаря вже можуть скористатися жителі восьми районів

У Києві системою електронного запису до лікаря можуть скористатися жителі 8 районів з 10.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, залишаються поки не підключені до системи електронного запису Дніпровський та Голосіївський райони.

Водночас, на цей час в столиці системою електронного запису користується щодня понад 4 тис. пацієнтів.

До системи підключено 8 районів столиці, 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 216 амбулаторій, 13 консультативно-діагностичних центрів і поліклініки чотирьох дитячих клінічних лікарень.

Система продовжуватиме розгалужуватися, поки всі медичні заклади столиці не будуть підключені до неї.

Згідно з інформацією КМДА, системою вже можуть користуватися 156 тис. пацієнтів.

При цьому зазначається, що сьогодні для зручності пацієнтів доступні чотири способи запису до лікаря: інтернет, сall-центр, через реєстратуру та безпосередньо у лікаря в кабінеті. Тобто, кожен може обрати зручний для себе спосіб запису.

Як зауважив чиновник, на даний час половина записів на прийом до лікаря відбувається через інтернет.

Він додав, що у чотирьох амбулаторіях Подільського і Оболонського районів лікарі вже ведуть електрону медичну картку.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року керівництво столиці представило Концепцію розвитку системи охорони здоров'я Києва, яка, серед іншого, передбачає створення електронної системи обслуговування пацієнтів, зокрема введення електронної реєстратури, медичних карток і створення єдиної системи обліку.

Завдяки системі пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря і записатися до нього на прийом на конкретний час через Інтернет або через call-центр. Так само записатися можна і до профільного лікаря.

На порталі пацієнта кияни зможуть переглядати свої візити до лікаря і результати прийомів (консультаційні листи). Також передбачена можливість «прив'язати» медичну карту дитини до медкарти з профілем батьків.