На Вінниччині померла 2-річна дівчинка з 70% опіків тіла: батьки кілька днів не зверталися до лікарів

В с. Мар’янівка Крижопільського району Вінницької області через отримані опіки окропом померла 2-річна дівчинка.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, дитина потрапила у каструлю з окропом 29 жовтня й протягом двох днів батьки лікували її самостійно.

Зазначається, що інформація про смерть дівчинки надійшла до Крижопільського відділення поліції 31 жовтня. Працівниками слідчо-оперативної групи поліції, які терміново виїхали на місце події, було з’ясовано, що смерть дитини настала від отриманих термічних опіків.

Зі слів матері, два дні тому дівчинка гралась зі старшою на два роки сестрою на кухні та випадково потрапила в каструлю з окропом. За допомогою до лікарів батьки не звертались, оскільки вирішили лікувати дитину самостійно. Зрозумівши, що дочка померла, жінка звернулась до поліції. Дитина отримала близько 70% опіків тіла, вони виявились несумісні з життям.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування працівники поліції дадуть правову оцінку діям батьків.