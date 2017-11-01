У Києві зареєстрували другий випадок сказу тварин

У Києві на території Деснянського району зафіксовано ще один випадок сказу тварин.

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Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби м. Києва, 31 жовтня на території підприємства, що на вул. Радистів (Биківня), було виявлено труп лисиці, яку загризли собаки.

«За результатами лабораторного дослідження методом МФА, проведеного Випробувальним центром Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, отримано позитивний результат на сказ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Держпродспоживслужба направила листа до Київської міської ради щодо запровадження карантинних обмежень в Деснянському районі міста, де у тварини виявили сказ.

Напередодні до фахівців звернувся громадянин, на подвір’я якого забігла лисиця. Згодом він помітив зміни в поведінці свого кота, зокрема, агресію, відмову від їжі та інше. При спробі нагодувати тварину кіт вкусив господаря. Пізніше кіт загинув.

За результатами дослідження ветеринари підтвердили, що тварина була хвора на сказ. Господарям надали антирабічне щеплення, також провакциновано інших їхніх тварин.

26 жовтня було введено карантинні обмеження на частині території Деснянського району, обмеженій вулицями Крайня, Братиславська, Електротехнічна, Сабурова.

У своєму коментарі начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що для міста Києва це типова ситуація в осінній період. За його словами, щорічно реєструється 4-5 випадків за вересень-жовтень заносу до столиці сказу від диких тварин.