В Одесі госпіталізовано 12-річного хлопчика з опіками від удару електрострумом на даху поїзда

В Одесі сьогодні госпіталізовано 12-річного підлітка, який дістав сильні опіки внаслідок удару електричним струмом на даху поїзда.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в Суворовському районі міста на залізничній станції «Сортувальна».

За даними радника начальника ГУ НП в області Руслана Форостяка, 12-річний хлопчик виліз на дах вагона, де дістав удар струмом від контактної підвіски.

«Дитина отримала опіки 50% тіла. Зараз доставлена в опіковий центр МКЛ № 10», - повідомив Форостяк.