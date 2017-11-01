В Одесі госпіталізовано 12-річного хлопчика з опіками від удару електрострумом на даху поїзда

17:57, 01 листопада 2017
Новини регіонів
280

Дитина отримала опіки 50% тіла. 

vladtime

В Одесі сьогодні госпіталізовано 12-річного підлітка, який дістав сильні опіки внаслідок удару електричним струмом на даху поїзда.

Читайте такожОдещина: молоді люди отримали 40% опіків тіла від удару струмом на даху потяга

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в Суворовському районі міста на залізничній станції «Сортувальна».

За даними радника начальника ГУ НП в області Руслана Форостяка, 12-річний хлопчик виліз на дах вагона, де дістав удар струмом від контактної підвіски.

«Дитина отримала опіки 50% тіла. Зараз доставлена в опіковий центр МКЛ № 10», - повідомив Форостяк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #підліткове здоров'я#опікові травми#удар струмом на даху поїзда