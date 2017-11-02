У Києві знову зареєстровано випадок захворювання на ботулізм, хворий вживав в'ялену рибу

У Києві знову зареєстровано випадок захворювання на ботулізм, можливо, пов'язаний із вживанням в’яленої риби.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужба у Києві.

«З епідеміологічного анамнезу з'ясовано, що хворий та його дружина вживали в їжу рибну продукцію - рибу плотву в'ялену, придбану в продовольчому магазині у Київській області», - зазначається в повідомленні.

Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні №3.

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«Станом на 13.00 (1 листопада) йому не введено протиботулінічну сировотку у зв'язку з її відсутністю», - зазначили у Держпродспоживслужбі.

З метою вжиття протиепідемічних заходів про випадок захворювання на ботулізм, можливо пов'язаний із вживанням в їжу рибної продукції, повідомлено Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Як повідомляв УНІАН, у травні-червні, за даними Держспоживслужби, у столиці один чоловік помер і троє захворіли на ботулізм після вживання в’яленої риби.

За даними МОЗ, станом на 18 липня з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 осіб, з них дев’ятеро померли.